Ultime Juventus – Ancora positivi De Light, Cuadrado e Alex Sandro. In dubbio per il Napoli

La Juventus si sta preparando in vista della sfida di domani sera alle ore 20,45 al “Meazza” contro l’Inter, ma non arrivano buone notizie per quanto riguarda il Covid-19. Anche oggi sono positivi De Light, Cuadrado e Alex Sandro. Mercoledì prossimo ci sarà la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli e tutti e tre sono in dubbio.

Fonte: gianlucadimarzio.com