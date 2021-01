L’allenamento di oggi servirà a Cesare Prandelli per avere certezze sulla formazione da mandare in campo contro il Napoli. In vista della sfida contro gli azzurri, due importanti recuperi Pezzella in difesa e Ribery in zona d’attacco. Progressi anche per Borja Valero che ha iniziato ad allenarsi in gruppo. Per il resto c’è un ballottaggio in difesa con Igor in vantaggio su Martinez Quarta. Sulle corsie esterne Biraghi e Caceres, mentre a centrocampo Amrabat e Pulgar.

Fonte: Francesco Gensini CdS