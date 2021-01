Ufficiale – Juventus, due positivi nel gruppo Under 23

Juventus – Altri due positivi al Covid 19 in casa bianconera, ma non relativamente alla prima squadra, quanto al gruppo Under 23. Di seguito la nota ufficiale del club. “A seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 di due membri dello staff del Gruppo Squadra U23 – si legge dal comunicato della Juventus – I due tesserati sono già stati posti in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Dunque i due positivi non dovrebbero cambiare i piani della giovane squadra bianconera, che domani affronterà l’Alessandria in Serie C.