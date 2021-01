Thauvin, richiesta elevata: il Napoli non partecipa all’ asta

Si lavora alle uscite in casa Napoli, questo è chiaro, ma non si sta interessando esclusivamente di quelle, Cristiano Giuntoli. Impegnato, certo, a concludere il passaggio di Arek Milik, all’Olympique Marsiglia, il ds azzurro continua a lavorare anche in prospettiva futura e non. Sonda il terreno per Thauvin, in scadenza a giugno, ma la richiesta francese appare lontana dal budget partenopeo. Ne parla Il Mattino che fa riferimento ad una richiesta di 5 milioni all’anno per l’attaccante. Il Napoli si è prontamente ritirato dall’asta proprio per l’entità di tale richiesta. Per quanto riguarda Malcuit, il quotidiano conferma che è molto probabile che il difensore concluda la stagione a Parma, mentre per Emerson Palmieri ancora nessuna novità, come per Faouzi Ghoulam.