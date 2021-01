SKY – La prossima settimana ci sarà il rinnovo di Gattuso

Il Napoli è pronto per la sfida contro la Fiorentina di domani alle ore 12,30 allo stadio Diego Armando Maradona, ma il futuro di Gattuso è sempre all’ordine del giorno. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno di Massimo Ugolini: “La squadra azzurra domani punterà a battere la Fiorentina per chiudere al meglio la settimana, con il pranzo nella giornata di giovedì. Gattuso? La prossima settimana ci sarà il tanto atteso rinnovo sul contratto per i prossimi 2 anni. Per la formazione di domani recuperati Manolas e Mertens, ma entrambi partiranno dalla panchina”.

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Fabian Ruiz (Demme), Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna All. Gattuso

