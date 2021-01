Serie A – Torino/Spezia 0-0, non basta la superiorità numerica ai granata

Alle 18.00 in campo per la Serie A, Torino e Spezia. Il primo tempo tra le due formazioni è caratterizzato da ritmi bassi e pare che nessuna delle due squadre voglia infierire sull’ altra. I padroni di casa non incidono e non sfruttano la superiorità numerica, visto che i liguri restano in dieci per l’espulsione di Vignali, intervenuto con gamba troppo alta ai danni di Murru. Al termine della prima frazione di gioco si va al riposo sul risultato di 0-0. Non cambia il tema del match nella ripresa. Il Toro non riesce a pungere nonostante la superiorità numerica, mentre lo Spezia non rinuncia quando può ad attaccare in ripartenza. Termina a reti inviolate.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (46′ Zaza), Bremer, Buongiorno (46′ Lyanco); Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru (72′ Ansaldi); Verdi (76′ Gojak), Belotti. All. Giampaolo



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza (81′ Ramos); Maggiore (87′ Erlic), Agoumé, Pobega (87′ Deiola); Gyasi, Piccoli (87′ Galabinov), Farias (20′ Estevez). All. Italiano



Ammoniti: Pobega (S), Verde (S, dalla panchina), Lyanco (T), Marchizza (S), Gyasi (S), Linetty (T)

Espulsi: Vignali per rosso diretto dopo revisione al Var