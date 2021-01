SERIE A FEMMINILE – Hellas Verona-Milan 0-1, successo di misura per le rossonere

Dopo la deludente parentesi in Supercoppa italiana a Chiavari, l’A.c. Milan di Maurizio Ganz cercava un pronto riscatto in campionato, affrontando l’Hellas Verona. Per le rossonere arriva un successo importante per 0-1 grazie alla rete di Dowie di testa su cross di Tucceri. Nella ripresa le scaligere partono meglio e sfiorano il pareggio, per poco non ci arriva Bregonzi. La squadra ospite mette alla prova Durante soprattutto con la neo entrata Grimshow. L’A.c Milan per 24 ore è prima in classifica in attesa della sfida di domani alle ore 12,30 della capolista Juventus contro l’Inter.

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatrice: 23′ pt Dowie

Hellas Verona: Durante; Ledri, Solow, Meneghini, Sardu, Bragonzi (dal 26′ st Susanna), Jelencic (dal 26′ st Oliva), Nichele, Motta, Santi, Ambrosi

A disp.: Gritti, Colombo, Mella, Willis, De Pellegrini, Zoppi, Gidoni

All.: Pachera

Milan: Korenciova; Fusetti, Bergamaschi (dal 40′ st Rizza), Giacinti, Dowie (dal 18′ st Grimshaw), Jane, Tucceri Cimini (dal 34′ st Mauri), Vitale, Agard, Boquete (dal 40′ st Salvatori Rinaldi), Simic (dal 18′ st Conc)

A disp.: Piazza, Rask, Spinelli, Tamborini

All.: Ganz

Arbitro: Valerio Maranesi (Sez. AIA di Ciampino)

Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi (Sez. AIA Ancona), Antonio Marco Vitale (Sez. AIA Ancona)

NOTE. Ammonite: Santi, Giacinti, Oliva

Fonte: hellasveronawomen.it