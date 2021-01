Serie A 18 °giornata, Bologna – Verona :La decide Orsolini!

A 18 °giornata, Bologna – Verona :

Primo minuto ed occasione per il Bologna con Barrow che dopo aver superato gli avversari mira a destra ma il portiere nega il gol. Il Verona risponde con un colpo di testa di Faraoni che va alto sopra la traversa. Orsolini riceve un pallone in area e scarica verso il portiere, che centrale respinge. Silvestri commette fallo in area e viene fischiato rigore per i padroni di casa. Orsolini dal dischetto manda la palla all’angolino e porta avanti i suoi. Nella ripresa ancora rossoblu pericolosi, Barrow tira e la palla sfiora il palo. Occasione per gli ospiti con Kalinic che da dentro area lascia partire un tiro che Skorupski respinge. Orsolini prova a chiudere il match con un tiro piazzato da fuori area, ma il portiere in tuffo manda il pallone in calcio d’angolo.Gli uomini di Juric si buttano in avanti alla ricerca del pari, ma sono poco concreti ed il Bologna gestisce il vantaggio. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez (76′ Svanberg); Orsolini (76′ Skov Olsen), Soriano, Vignato (84′ Sansone); Barrow (76′ Palacio). All. Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Ilic, Barak, Dimarco (73′ Colley); Lazovic, Zaccagni; Kalinic (69′ Di Carmine). All. Juric

Ammonito: Zaccagni (V), Dijks (B), Dominguez (B)