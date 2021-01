Recupero lampo per Manolas, in campo contro la Fiorentina?

Recupero lampo di Manolas, il difensore greco ieri ha svolto per intero l’allenamento con il gruppo e sarà disponibile per la sfida contro la Fiorentina: ha recuperato velocemente dal problema muscolare accusato domenica contro l’Udinese. Partirà però dalla panchina contro i viola per poi essere lanciato nella mischia nella finale di Supercoppa di mercoledì prossimo contro la Juventus. Sicuramente una buona notizia ieri per Gattuso che ha ritrovato l’ex giallorosso per la seduta a Castel Volturno fissata alle 12.30, una prova generale in vista del match che si giocherà domani all’ora di pranzo al Maradona (oggi la rifinitura, dopo i tamponi per tutti, verrà ripetuto anche quello a Osimhen). Fonte: Il Mattino.