Niccolò Ceccarini: “Dopo Zaccagni si pensa ad un’altra trattativa con l’Hellas Verona”

Il mercato è sempre nei pensieri del d.s. degli azzurri Giuntoli e del calcio Napoli. Nel suo classico editoriale del sabato gli aggiornamenti di Niccolò Ceccarini. “In queste ore il Napoli ha come obiettivo la questione Arek Milik che sembra vicinissimo al Marsiglia. La base d’accordo con il giocatore polacco c’è, ora va trovato con il club azzurro che potrebbe essere sui 7 milioni + 3 di bonus. L’accordo sarebbe previsto a breve, nei prossimi giorni. Per il futuro, in attesa dell’annuncio del rinnovo di Gattuso, c’è la trattativa ben avviata per Zaccagni dell’Hellas Verona. Sempre con il club scaligero, c’è il nome di Dimarco si capirà se si andrà avanti, ma solo in caso di cessione di Ghoulam, anche se non si scarta sempre Emerson Palmieri”.

Fonte: Niccolò Ceccarini Tmw