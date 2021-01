Napoli verso la Fiorentina: campanello d’allarme! C’è una difesa da salvare

Dodici gol subiti nelle ultime nove partite: un campanello d’allarme per il Napoli che ha incassato almeno una rete dal match di Europa League contro la Real Sociedad del 10 dicembre fino ai due dell’Empoli nel match di coppa Italia di mercoledì scorso al Maradona. In mezzo le sette partite di campionato in cui gli azzurri hanno preso almeno un gol: dalla sfida con la Sampdoria all’ultima di Udine, finite entrambe con la vittoria finale per 2-1 del Napoli. Un gol al passivo anche con Inter, Torino e Cagliari, due contro la Lazio e lo Spezia. Numeri da aggiustare, il primo aspetto da mettere a posto per Gattuso a cominciare dalla sfida contro la Fiorentina. R. Ventre (Il Mattino)