Il Napoli e il Marsiglia, sono in trattativa per la cessione di Milik, sembra che questa volta si possa arrivare al lieto fine della situazione. In casa transalpina c’è però un giocatore che lascerà a fine stagione il club. Si tratta dell’esterno d’attacco Thauvin. Alla società di De Laurentiis piace ed è stato fatto un sondaggio. L’ostacolo principale è l’ingaggio sui 5 milioni, troppo alto per le casse sociali del Napoli e quindi nulla da fare.

Fonte: Il Mattino