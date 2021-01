Mertens, il rientro: la Fiorentina è la prova generale

Quanto sia mancato Dries Mertens a questo Napoli è difficile quantificarlo, ma in tanti sperano che il ritorno del belga, come quello degli altri infortunati possa dare un maggiore equilibrio e più soluzioni alla squadra azzurra. Del rientro del belga si legge su la Repubblica:

Dries Mertens è pronto a tornare in campo, mettendo le cose al proprio posto. Una maglia da titolare con la Fiorentina, domani ospitata al Diego Armando Maradona, sembra non essere tanto probabile ma il numero 14 potrebbe essere impiegato alla ripresa, per poi essere schierato dal primo minuto nella gara di Supercoppa contro i bianconeri di Pirlo. Garantito il ritorno di Mertens domani contro i viola. La squadra di Prandelli rappresenterà la prova generale in virtù della sfida del 20 gennaio a Reggio Emilia. Spazio per lui, dunque, nella ripresa, una mezz’oretta o forse qualcosa in più. Mertens si era infortunato durante la sfortunata gara con l’Inter a San Siro. La sua distorsione ha fatto preoccupare non poco lo staff e i tifosi ma la reazione del belga è stata esemplare. Determinato e positivo, con la grinta giusta per ritornare in campo, il numero 14 ha recuperato ed è pronto a scendere in campo con i suoi compagni per dare una sferzata positiva al percorso azzurro.