L’iniziativa – Statua di Maradona, via alla raccolta fondi

Via libera da Palazzo San Giacomo alla raccolta fondi attraverso la procedura del crowdfunding per la realizzazione di un’opera artistica in memoria di Diego Armando Maradona. Su proposta degli assessori al Turismo e allo Sport, Eleonora De Majo e Ciro Borriello, è stata approvata in giunta una delibera per raccogliere i finanziamenti. La procedura prevede versamenti liberali e spontanei sul conto corrente dedicato del Comune di Napoli denominato “Fondo comunale solidarietà Il cuore di Napoli”, codice Iban IT39H03069034961000003001 14 con la seguente causale “Realizzazione di un’opera d’arte in memoria di Diego Armando Maradona” e camminerà di pari passo alla manifestazione di interesse già pubblicata sul sito del Comune per la realizzazione dell’opera. «Diego ci ha permesso di toccare il cielo – spiegano a tal proposito gli assessori De Majo e Borriello – per questo abbiamo voluto che l’opera fosse scelta coinvolgendo tutta la città». Fonte: Il Mattino