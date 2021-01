L’alternanza tra Meret e Ospina continua: gli obiettivi dei due portieri

Meret ha giocato le ultime due partite vinte dal Napoli sia pure in maniera sofferta contro Udinese e Empoli. «Spero in un 2021 più positivo sia per la squadra che per la gente, magari con il ritorno allo stadio per i nostri tifosi. Per quanto mi riguarda vorrei trovare un po’ più di continuità, non guasterebbe, ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo», ha detto in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. «Il gol di Bakayoko è stato importantissimo perché ci ha permesso di portare a casa i tre punti dopo la sconfitta con lo Spezia. L’Empoli? Non ci sono mai gare facili, Bajrami ha trovato due bellissimi gol, ero coperto. Certo, si può fare sempre meglio, ma erano due palle molto difficili. Le critiche? Dobbiamo vivere ogni situazione con equilibrio». Ora Fiorentina e Juventus. «La Fiorentina ha giocatori di grande qualità, quindi in fase difensiva dovremo essere più attenti rispetto alle ultime partite. In fase offensiva invece dovremo essere più cattivi e concreti sotto porta. Con la Juve sarà un’altra grandissima sfida, difficile ma faremo di tutto per provare a portare un altro trofeo a casa da regalare ai tifosi. Qui a Napoli la gente è super-attaccata, è una bella cosa per noi calciatori». Stavolta contro i viola potrebbe toccare a Ospina. «Con Ancelotti avevo un grande rapporto, mi ha dato lui la possibilità di venire a Napoli. Con Gattuso abbiamo la grinta e la fiducia che ci trasferisce: vuole vincere tutte le partite e fare le cose per bene», ha detto a Sportitalia. «Il pranzo? È sempre bello avere dei momenti per noi, quest’unità è importante. Supercoppa? Una partita molto importante, vincere un trofeo dà sempre fiducia. Pensiamo prima alla Fiorentina». R. Ventre (Il Mattino)