La Juve regina dei social, in calo il Napoli. La classifica

Juve regina dei social. Il club bianconero domina tra le squadre di Serie A nella classifica che tiene conto delle attività e delle interazioni sulle varie piattaforme. Dicembre record per i campioni d’Italia, come testimoniano le rilevazioni Sensemakers-Primaonline: 85,2 milioni di interazioni sulle quattro principali piattaforme e 86,2 milioni di video views. «Merito della copertura internazionale dei bianconeri – spiegano gli analisti -, che a dicembre hanno ottenuto una straordinaria vittoria a Barcellona, con Cristiano Ronaldo che ha avuto la meglio su Messi. Le performance juventine hanno di fatto catalizzato più interazioni di tutte quelle messe insieme dalle altre italiane». Al secondo posto, e in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni, il Milan: 27 milioni di interazioni e 17,3 milioni di video views. Terza l’Inter, in calo anche a causa dell’eliminazione dalla Champions: 16,7 e 9,4. Segno meno anche per il Napoli, quarto, che rimane comunque davanti alla Roma, mentre al sesto posto l’Atalanta (2,4 e 1,1) torna a superare la Lazio. Fonte: CdS