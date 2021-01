In coppia con Bakayoko dovrebbe esserci Fabian Ruiz

Dopo la Coppa Italia, riprende la Serie A. Il lunch match di domani sarà quello tra Napoli e Fiorentina. Secondo la redazione di Sky ci sarebbe un solo dubbio di formazione per Rino Gattuso, quello tra Lozano e Politano, mentre, nonostante l’utilizzo di Demme in Coppa, a centrocampo, il tecnico calabrese dovrebbe preferire nuovamente Fabian Ruiz in coppia con Bakayoko, anche perchè l’ex Lipsia è reduce da un infortunio. In avanti Petagna, con Mertens, ristabilitosi pronto a subentrare a gara in corso. Dall’altra parte c’è Prandelli che ritrova Ribéry, ma non sembra deciso a schierarlo titolare. Allo stadio Maradona tornerà da avversario Callejon, che dovrebbe giocare dal primo minuto accanto a Vlahovic.