Il Napoli ritrova i tasselli difensivi. Un ballottaggio contro la Fiorentina

Il Napoli in difesa quindi che ritrova tutti i suoi pezzi: Koulibaly è rientrato contro l’Empoli in Coppa Italia, una prestazione non ancora al top ma che potrà risultare importante in vista di quella di domani contro la Fiorentina e poi della Supercoppa con la Juve. Il difensore senegalese s’infortunò contro la Lazio il 20 dicembre: in Coppa Italia ha giocato in coppia con Rrahmani, l’ex difensore del Verona è in ballottaggio con Maksimovic, stavolta dovrebbe toccare al serbo giocare al fianco di Koulibaly. Squalificato Di Lorenzo, terzino destro sarà Hysaj. Fonte: Il Mattino.