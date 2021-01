Il Napoli costretto al taglio degli ingaggi, obbligatorio scendere sotto i 100 milioni

Il Napoli tagliare almeno del 20 per cento il suo monte ingaggi la prossima estate (da 110 milioni ad almeno 90 milioni). Il sistema calcio ha l’acqua alla gola e molti club di serie A (tra questi al momento non c’è il Napoli) sono pronti a chiedere in Figc che il pagamento degli stipendi, previsto per il 16 febbraio, possa slittare di due mesi, al 16 aprile. Il governo ha già concesso alle società la possibilità di versare solo la parte netta degli emolumenti mentre la parte che è destinata all’Erario può rateizzata in 24 tranche a partire da maggio. Il Napoli ha saldato fino a ottobre compreso. Ora bisognerà capire la risposta della Federcalcio perché un nuovo rinvio non è così scontato. P. Taormina (Il Mattino)