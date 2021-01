Gaetano Fontana, Allenatore: “Fiorentina da non sottovalutare”

Durante ‘Arena Maradona’, Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Fiorentina:

“Occhio che la gara di domani non è affatto da considerarsi con l’esito scontato. Prandelli ha rimesso in piedi la Fiorentina. Il Napoli è favorito. Ma non sarà facile mettere i viola al tappeto. Napoli? Questa è una squadra nata per giocare con il 4-3-3. Il 4-2-3-1 è troppo offensivo. Ed espone i centrocampisti a un lavoro di copertura difficile da sostenere. Ecco perché spesso Fabian è nel mirino della critica. Mertens? Si è messo alle spalle l’infortunio di dicembre. Si tratta di un recupero importante. In queste settimane il Napoli ha prodotto tanto. Ma ha concretizzato poco. Mertens aiuterà gli azzurri a realizzare più gol”.

Fonte: Radio Crc