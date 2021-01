DIFESA – Un ballottaggio per Gattuso in vista della Fiorentina

L’allenamento di oggi e poi la rifinitura serviranno a mister Gattuso per sciogliere le riserve sulla formazione da mandare in campo contro la Fiorentina. In difesa ritorno tra i pali di Ospina in luogo di Meret. Hysaj a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui. Il dubbio della vigilia è chi al fianco di Koulibaly, sembra Maksimovic in vantaggio su Rrahmani. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Manolas, ma difficilmente verrà lanciato nella mischia, soprattutto visto che a seguire c’è la gara di Supercoppa italiana contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport