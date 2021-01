Da Barcellona apertura da parte del club blaugrana e contatti in corso per un Junior Firpo

Continua la ricerca di un terzino da parte dei dirigenti del Napoli: se per giugno il nome in cima alla lista dei desideri rimane quello di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica, si fa largo un’idea già per questo mercato di gennaio. Si tratta di Junior Firpo, esterno sinistro con 33 presenze nel Barcellona dal 2019 a oggi. Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra le parti, con il Napoli che ha manifestato il proprio interesse per il calciatore e il club blaugrano che ha aperto all‘ipotesi prestito. Adesso la dirigenza azzurra si concentra sulle uscite, per capire se l’eventuale addio di Malcuit (sul quale è ancora vivo l’interessamento del Parma) possa essere sufficiente per arrivare a Junior Firpo sin da subito.fonte: Sky Sport 24