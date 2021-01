Callejon, il suo “taglio” è già storia: un inchino al signore degli inchini

Piangeva. Il Napoli vinceva ai calci di rigore e lui era inginocchiato, tra le lacrime, all’Olimpico. Forse è questa l’ultima immagine di José Callejon con la maglia del Napoli. L’emozione per aver chiuso la sua avventura in azzurro con la Coppa Italia. Per i tifosi resta colui che voltò le spalle a Higuain, nella prima del Pipita da avversario con la Juventus. Per tutti, l’intoccabile. Quello dal sorriso sornione, silenzioso, l’uomo che ha messo d’accordo tutti: da Pochettino a Mourinho, da Benitez a Sarri e poi Ancelotti e Gattuso. Persino adesso Cesare Prandelli. Sembra che abbia sempre il muso, ma a Napoli sanno che non è così. 113 partite consecutive con la maglia azzurra: con Benitez solo una gara di campionato saltata per squalifica e con Sarri la stessa cosa ma in tre stagioni. Sognava lo scudetto, fu uno di quelli che spinse al famoso patto:Ma il campionato si fermò ai 91 punti. I suoi inchini dopo un gol restano un gesto scolpito nella memoria. Peccato che domani troverà uno stadio vuoto: sarebbe stato bello per lui poter sentire l’affetto del pubblico.349 partite e 82 inchini. Con Insigne e Higuain prima e con Insigne e Mertens dopo ha formato i tridenti più spettacolari dai tempi della Magica. Straordinaria quella scritta su un palazzo:. Il taglio del numero sette resterà nella storia. Tutti sapevano che faceva quel movimento, ma non c’era un difensore che riusciva a fermarlo. Insostituibile. Instancabile. Sarri diceva di lui: «Lo metto in campo e so di aver un difensore e un centrocampista in più anche se gioca in attacco». A casa sua, avrebbe ricevuto solo un’ovazione.