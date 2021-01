ATTACCO – Mertens ritrova la Fiorentina, squadra che è nel suo destino

Domani si giocherà Napoli-Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona e potrebbe essere la gara per rivedere in campo Dries Mertens. Il bomber dei 130 gol è pronto a rivedere il campo, anche se solo per uno spezzone. I viola sono nel destino del belga, visto che è stata la squadra che fece il primo gol in Italia e con una sua marcatura decise una Coppa Italia, nella notte della morte di Ciro Esposito. Il calciatore fiammingo era in panchina contro l’Empoli in Coppa Italia, ma non è stato rischiato visto il punteggio in bilico e le condizioni non al 100%. Il ballottaggio è con Petagna, probabilmente è prevista una staffetta tra i due, solo i prossimi allenamenti verrà sciolta la riserva. Ancora out Osimhen causa Covid-19, il prossimo tampone sarà effettuato nei prossimi giorni, mentre la spalla va sempre meglio, visto i continui allenamenti in casa e corse al tapirulan.

Fonte: CdS