Alex Meret: “Vorrei giocare di più, ma sono contento del percorso qui a Napoli”

Il Napoli si sta preparando in vista della sfida contro la Fiorentina, sfida importante, anche alla luce del derby di ieri sera. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto l’estremo difensore dei partenopei Alex Meret. “Il mio momento? Vorrei giocare di più nel 2021, questo è normale, ma sono contento del percorso che sto facendo in maglia azzurra. Sulle due reti di Bajrani, è stato bravo lui a calciare nell’angolo, dove non potevo arrivarci, visto che sono stati precisi. Le critiche sui social? Io ho le spalle larghe, vado avanti per la mia strada, perciò non mi colpiscono più di tanto. Per quanto riguarda il pranzo, mister Gattuso ci ha detto che lo avrebbe pagato Bakayoko, ma non so se realmente è andata così. Dobbiamo continuare a creare occasioni da gol, come stiamo facendo nelle ultime gare, ma dovremo essere più cinici sotto porta e concedere poco agli avversari. Giocare alle ore 12,30? Non è un problema di orario, sicuramente ci mancano i tifosi ai quali siamo davvero affezionati. Non è semplice giocare in pieno Covid-19, è un calcio diverso, però cerchiamo sempre di dare il massimo. Infine la Juventus, sappiamo che non è mai semplici contro di loro, ma ci teniamo davvero tanto ad alzare un trofeo per dedicarlo alla nostra gente”.

Fonte: Corriere dello Sport