Umberto Chiariello: “Da Napoli non è scappato nessuno. Da Torino…”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello:

“Nel calcio italiano di oggi c’è una novità: si è chiusa la pagina giudiziaria che riguarda il Calcio Napoli. Mi chiedo, però, dei giocatori che sono scappati dal ritiro della Juve. Al di là delle sanzioni penali o amministrative, che valuteranno l’ASL di Torino e gli enti preposti… Ma oltre a queste sanzioni, oltre al reato e quindi parliamo di penale, la stessa procedura degli ispettori federali esiste per la Juventus? Da Napoli non è scappato nessuno. Anzi. Hanno scoperto che tutti si sono comportati in maniera ineccepibile. Noi che eravamo i furbetti del quartierino. Ma a Torino perché tutto tace? Perché in questo paese ci sono sempre due pesi e due misure? Io voglio sapere se da un punto di vista delle procedure federali, gli ispettori hanno rilevato qualche comportamento contro i protocolli? Io vorrei sapere queste risposte. Non sentirmi dire che le sentenze del Napoli sono apolitiche. Totò avrebbe risposto: ma mi faccia il piacere!”.

Fonte: Radio Punto Nuovo