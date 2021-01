UFFICIALE – Martinez alla Roma femminile. A fine mese ripartirà il campionato Primavera

Il Napoli Femminile rende noto di aver trasferito alla Roma CF l’attaccante guatemalteca Ana Lucia Martinez. Alla Martinez – che con la maglia azzurra ha disputato cinque partite in questo campionato – vanno i ringraziamenti da parte del Napoli Femminile per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata oltre ad un caloroso in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Intanto, la notizia della ripresa del campionato Primavera, che inizierà a recuperare le gare non disputate a partire dal 31 gennaio (quando dovrebbe giocarsi Napoli-Roma, valida per la prima giornata di campionato) è stata accolta con tanti sorrisi alla SchianArena da parte delle giovani calciatrici azzurre, di mister Illiano e di tutto lo staff, sia tecnico che dirigenziale. Alessandro Maiello, socio del Napoli Femminile che ha la delega al settore giovanile, si è prodigato affinché nei giorni scorsi la Primavera del Napoli Femminile riprendesse gli allenamenti, al pari dell’Under 17, così da farsi trovare pronta per la ripresa del campionato.

La squadra azzurra ha disputato fin qui una sola gara, imponendosi in casa del Ravenna. Adesso completerà i recuperi tra il 31 gennaio ed il 21 febbraio per poi ricominciare la stagione il 28 febbraio a partire dalla quinta giornata di ritorno.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile