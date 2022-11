Tiribocchi a Radio Crc: “Milik lo farei giocare anche senza contratto. L’Atalanta dovrebbe perdonare Gomez”

Ad ‘Arena Maradona’, in onda su Radio Crc dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14, è intervenuto Simone Tiribocchi. Ex attaccante, Tiribocchi sarà presente domenica al ‘Maradona’ per commentare Napoli-Fiorentina in programma alle 12.30. “Mi aspetto una gara equilibrata – ha detto Tiribocchi – è ovvio che il Napoli sia favorito. Non capisco le critiche alla squadra e a Gattuso. Ho visto anche che si sono ricompattati con un pranzo tutti insieme”. Secondo Tiribocchi “L’assenza di Osimhen si sta sentendo parecchio. Però Petagna se la sta cavando alla grande. Ho sempre avuto fiducia in Petagna. Mi dispiace per Milik. Lo farei giocare anche senza contratto”. Infine un commento sul caso Gomez-Atalanta. “Il Papu è importante quanto Gasperini – ha detto Tiribocchi a Radio Crc – ma l’Atalanta farebbe bene a perdonare Gomez”.

Factory della Comunicazione