Sky Sport 24 mette i n campo Napoli e Fiorentina

Napoli, rientra Koulibaly

Due assenze e un rientro per quel che concerne la difesa della squadra di Rino Gattuso: contro la Fiorentina non ci saranno Di Lorenzo (squalificato) e Manolas. Rrahmani dovrebbe tornare ad essere utilizzato a gara in corso visto che al fianco di Maksimovic si rivedrà Koulibaly, già impiegato in Coppa Italia. In mediana si candida anche Demme dopo lo scampolo di gara giocato settimana scorsa in campionato. In attacco doppia soluzione: o tridente leggero e arretramento di Zielinski in mediana, oppure triplo trequartista con Petagna boa d’attacco

Fiorentina, recuperato Ribery

Punti di domanda in quasi tutti i settori del campo per la Fiorentina di Cesare Prandelli. In difesa monitorato Pezzella, non al meglio. Con Milenkovic e Igor potrebbe toccare a Martinez Quarta. Venuti e Caceres si giocano una maglia sulla destra. In mezzo torna Castrovilli ma c’è Borja Valero in dubbio. Bonaventura o Pulgar le possibili soluzioni per sostituire l’ex Inter. Davanti invece Ribery è recuperato e potrebbe anche tornare dal primo minuto. Al momento resta il ballottaggio con il grande ex di turno: Callejon