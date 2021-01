SERIE A – Lazio-Roma 3-0, strapotere nel derby per i ragazzi di Simone Inzaghi

Questa sera allo stadio Olimpico si è giocato il derby tra la Lazio e la Roma e la partita prende subito la piega che vuole la squadra di Simone Inzaghi. Errore di Ibanez che prede palla, Lazzari serve Immobile che tutto solo batte Pau Lopez. I giallorossi fanno fatica a tenere il ritmo dei padroni di casa e subisce il raddoppio, spunto ancora di Lazzari che all’indietro serve Luis Alberto, diagonale preciso e nulla da fare per il portiere giallorosso. Anche nel secondo tempo la musica non cambia, la Lazio sfiora per ben due volte la terza rete, ma Paul Lopez para i tiri di Milinkovic-Savic e Immobile. Il gol è nell’aria e lo realizza, ancora Luis Alberto, diagonale preciso che va nell’angolo. Nel finale l’unica parata di Reina su conclusione ravvicinata di Dzeko. Roma sconfitta e messa alle corde sul piano fisico, mentre i biancocelesti hanno dominato dall’inizio alla fine. Il Napoli domenica ha l’occasione, con i tre punti di agganciare i giallorossi in zona Champions.

LAZIO-ROMA 3-0 LIVE

15′ Immobile, 23′ e 67′ Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (69′ Patric), Acerbi, Radu (82′ Hoedt); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (65′ Escalante), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (65′ Akpa Akpro), Immobile (82′ Muriqi). All. S. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (71′ Mayoral), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (46′ Pedro), Villar (60′ Cristante), Spinazzola (71′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Radu, Mancini, Acerbi, Smalling, Leiva

Note: Recupero: 1′ p.t.; 6′ s.t.

La Redazione