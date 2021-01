Sacco, direttore Ilnapolionline: “Il pranzo di ieri? È un modo per compattare il gruppo”

Alessandro Sacco, giornalista e direttore de www.ilnapolionline.it, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Station, ecco le sue parole: “Per il Napoli sarà una partita da sfruttare visti gli scontri diretti Lazio-Roma di questa sera e Inter-Juventus di domenica. Ci vorrà una squadra cinica sotto porta, o come diciamo noi con ‘cazzimma’, per vincere una gara davvero importante per il prosieguo della stagione. Per Gattuso aver recuperato in difesa Koulibaly è già un passo in avanti da non sottovalutare, mentre Mertens potrebbe contro la Fiorentina giocare uno spezzone di partita. Su Osimhen aspettiamo che si negativizzi il tampone, visto che arrivano segnali confortanti per la spalla, anche perché mi risulta si stia mantenendo in forma correndo molto, ogni giorno. Il pranzo di ieri? È un modo per compattare il gruppo, dalle ultime voci che vengono dall’esterno, l’importante sarà affrontare le prossime sfide, sulla carta alla portata, al massimo

della concentrazione e portare a casa più punti possibili”