RADIO CRC – Alessandro Sacco (dir. “ilnapolionline.com”): “Il pranzo di Ercolano per preparare al meglio la Fiorentina”

Nel corso di Radio Uno Station, durante la trasmissione “Un sogno nel cuore”, condotta da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La Fiorentina? Da quando c’è mister Prandelli sulla panchina dei viola, sembra una squadra più compatta, concede poco agli avversari, anche se sul piano del gioco ancora non è brillante. Per il Napoli sarà una partita da sfruttare visti gli scontri diretti Lazio-Roma di questa sera e Inter-Juventus di domenica. Ci vorrà una squadra cinica sotto porta, o come diciamo noi con “cazzimma” per vincere una gara davvero importante per il prosieguo della stagione. Per Gattuso aver recuperato in difesa Koulibaly e già un passo in avanti da non sottovalutare, mentre Mertens potrebbe contro la Fiorentina giocare uno spezzone di partita. Su Osimhen aspettiamo che si negativizzi il tampone, visto che arrivano segnali confortanti per la spalla. Il pranzo di ieri? E’ un modo per compattare il gruppo, dalle ultime voci che vengono dall’esterno, l’importante sarà affrontare le prossime sfide, sulla carta alla portata, al massimo della concentrazione e portare a casa più punti possibili”.

