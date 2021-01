Post Coppa Italia: “ritorni”, ma non tutto rose e fiori per Gattuso

Gattuso cercava risposte dalla gara di Coppa Italia. E le ha avute. Cero, non son tutte rose e fiori. Qualche spina c’è. Per esempio, Elmas e Lobotka non sono ancora al livello di quelli che possono essere considerati titolari. Certezze anche, però: nessuno tra Lozano, Insigne e Zielinki va in panchina. In più la gara contro l’Empoli restituisce due pedine chiave: Koulibaly e Demme. E sono candidati a essere titolare nella gara di Reggio Emilia con la Juventus. Dubbi ce ne sono pochi (anzi, diciamolo, nessuno) sul fatto che il senegalese guiderà la difesa in Supercoppa e non sono tantissimi i dubbi sul fatto che Demme spodesterà Fabian nella mediana a due nella gara di mercoledì. Ecco, la staffetta è pronta: a Gattuso servono mediani dal ritmo più intenso del Fabian di questo momento e Demme ha dimostrato di essere tornato. Magari con la Fiorentina toccherà ancora allo spagnolo dall’inizio, ma il ballottaggio è cosa che appare alquanto probabile.

Il Mattino