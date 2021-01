Pippo Inzaghi per lo scudetto vede il Napoli un po’…outsider

Ha affrontato diversi temi, Pippo Inzaghi, nella sua intervista al Corriere dello Sport. Non poteva non fare riferimento ai vertici della Serie A e ipotizzare come potrebbe concludersi la lotta scudetto:

Ha affrontato tutte le prime della classe: chi lo vince questo scudetto? «Alla lunga dico che la favorita resta la Juve, per la forza della rosa che ha disposizione. Ma mai come quest’anno il campionato è aperto e il Milan ora non è più una sorpresa. Se vinci senza Ibra, senza Kjaer, senza Bennacer, vuol dire che la squadra è cresciuta e che il club ha preso giovani di qualità. L’Inter ha il vantaggio, per così dire, di essere fuori dalla Champions: con la rosa che ha, non può non lottare per lo scudetto».



E poi? «L’Atalanta mi ha fatto una grandissima impressione: ha forza e qualità, può lottare fino alla fine. Anche la Roma potrebbe inserirsi, con Napoli e Lazio un po’ outsider. Ma in questo campionato ognuno pagherà qualcosa, tra infortuni e Covid. E vale anche per la salvezza: penso che il Genoa abbia scontato il focolaio di inizio stagione. E poi c’è il discorso degli stadi vuoti: senza pubblico, certe trasferte diventano più abbordabili».