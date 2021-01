Osimhen si allena in casa ma è “ingabbiato” dal virus

Ieri il Napoli attende notizie diverse dal tampone di Victor Osimhen, ma anche ieri l’esito era positivo, quindi ci sarà d’attendere ancora qualche giorno, per il terzo giro. Per la punta nigeriana non è un momento facile per quanto riguarda il virus, sembra “ingabbiato”, ma arrivano buone notizie per quanto riguarda la spalla. Sente ancora un leggero dolore, ma il quadro clinico sta migliorando, allenamenti in casa e corsa al tapirulan. Ovviamente il medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico, attenderà il suo rientro a Castel Volturno, per stabilire la data del rientro in campo, al momento ci si affida sulle sensazioni di Osimhen . Tutto ovviamente quanto prima per riavere un altro tassello in attacco per la gioia di Gattuso e dell’intero ambiente partenopeo.

Fonte: Corriere dello Sport