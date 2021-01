Osimhen e Mertens, croce e delizia dell’ attacco azzurro

Fin quando quel tampone non uscirà negativo, Victor Osimhen non uscirà dal suo personale incubo. L’attaccante non vede il campo dallo scorso 13 novembre, giorno in cui si è fatto male alla spalla mentre giocava con la maglia della sua nazionale. Sul tramonto del 2020, sembrava che le cose potessero tornare alla normalità, ma al ritorno in Italia, dopo un viaggio in Nigeria, Osimhen è risultato positivo al Covid. Ora, dal punto di vista fisico sta bene e non ha mai smesso di allenarsi. Domani ripeterà nuovamente il test nella speranza che questa possa essere la volta buona. Quando sarà guarito dal Covid, infatti, ci vorranno 15-20 giorni prima di rivederlo in campo. Per fortuna, però, Gattuso può sorridere pensando alle condizioni di Mertens. Il belga, infatti, è tornato a pieno regime nel gruppo. Lo rivedremo in campo domenica, contro la Fiorentina, quando Mertens spera di poter giocare almeno uno spezzone nel secondo tempo. L’obiettivo è quello di essere al 100% mercoledì prossimo, a Reggio Emilia, quando le sue giocate saranno decisive nella Supercoppa contro la Juventus.

Il Mattino