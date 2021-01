Napoli/Torino: Lobotka, con l’offerta giusta, diventa trattabile

Il mediano del Napoli, Lobotka, è sul mercato e continua a piacere al Torino. Ne parla il quotidiano sportivo del capoluogo piemontese, scrivendo: “Il Torino si è mosso ripetutamente per lo slovacco, ma finora De Laurentiis e Giuntoli hanno portato avanti i loro piani senza modificarli. Traduzione: Lobotka non è sul mercato, ma se una squadra si dovesse presentare con un’offerta non tendente solo al prestito con diritto, se ne potrebbe anche parlare. Se qualcuno lo chiedesse in prestito con riscatto obbligatorio e se sul tavolo appoggiasse una cifra vicina ai 15 milioni, allora Lobotka diventerebbe miracolosamente trattabile”.