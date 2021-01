Mercato Napoli: nel mirino Nuno Tavares del Benfica

Tempo di mercato. E, se il Napoli ha spesso confermato che in casa azzurra questo tempo servirà soprattutto per sfoltire la rosa, non si è concentrati solo sul caso Milik. Si guarda anche oltre. Come si legge sul sito dell’ esperto Gianluca Di Marzio, si pensa in special modo agli esterni di difesa. “Si segue con interesse un giovane di grandissime prospettive come Nuno Tavares del Benfica. Il terzino mancino del club portoghese è un classe 2000 con alte quotazioni, che potrebbe rappresentare un investimento importante sia per il presente immediato che soprattutto per il futuro. Ancor più giovane è il sogno di mercato del Napoli. Si tratta di Nuno Mendes dello Sporting, classe 2002 che però ha una valutazione molto alta e al momento sembra veramente difficile da raggiungere.”