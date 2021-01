Lippi su Gattuso: “Sa gestire la squadra, non è solo rabbia e grinta”

Spesso gli addetti ai lavori paragonano il modo di gestire il gruppo e la squadra di Rino Gattuso a quello dell’ ex CT della Nazionale, Marcello Lippi. Il tecnico è stato intervistato da Tuttosport, ed ha parlato anche dell’ allenatore del Napoli. “Chi mi assomiglia di più? Diciamo che nella gestione dei rapporti con la squadra mi identifico molto in Gattuso. Lui ha un modo di fare che ho sempre avuto anche io e spesso me lo dice. Non è mica solo rabbia agonistica, lui sa organizzare e gestire le sue squadre. Mica fa giocare il Napoli solo di grinta. Lui e Inzaghi sono ragazzi intelligenti, anche perché per avere certe carriere serve molto cervello”.