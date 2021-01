La Fifa lancia i due bandi per i diritti tv in Italia

MONDIALI 2022 E DONNE 2023

La FIFA ha aperto due gare d’appalto per i diritti tv in Italia. Per la Coppa del Mondo FIFA 2022. E la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023. La Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar sarà la 22ª edizione della competizione. Per la prima volta si giocherà in Medio Oriente nei mesi di novembre/dicembre. I processi di gara consentiranno alla Fifa di selezionare le società media che si trovano nella posizione migliore. Per garantire gli impegni di trasmissione richiesti. E per raggiungere gli obiettivi della Fifa di fornire un’ampia visibilità per le sue competizioni. Ed offrire ai tifosi un’esperienza visiva di alta qualità. C’è tempo fino a martedì 16 febbraio 2021. Quattro anni fa i diritti italiani per i Mondiali non furono venduti, prima che la Nazionale dell’allora ct Giampiero Ventura venisse clamorosamente eliminata dalla Svezia. Nei playoff di qualificazione per Russia 2018. Un mese dopo venne stipulato un accordo con Mediaset per 78 milioni di euro. Una cifra circa la metà del valore dei diritti per i Mondiali del 2014.

Fonte: CdS