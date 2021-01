Il derby capitolino Lazio/Roma (20,45). Il Cds dà le sue formazioni

Unite nella battaglia per ripartire, la Lazio e la Roma hanno poi seguito percorsi differenti per raggiungere lo stesso obiettivo

I valori in campo, i Friedkin in tribuna, i tifosi per la prima volta a casa

È il primo derby della storia in zona gialla. Una partita indecifrabile, anche se qui al Corriere stiamo provando da giorni a immaginarcela. Questo è peraltro l’anno meno indicato per azzardare previsioni, pronostici: troppi gli imprevisti, infinite le variabili, quotidiane le sorprese. È un derby assai diverso e distante dai 174, coppe comprese, che l’hanno preceduto.