Il ct azzurro Mancini incorona Insigne, non il Napoli

Roberto Mancini è un po’ deluso dal Napoli. Il ct della Nazionale Italiana si aspettava qualcosa di più dagli azzurri, mentre è sempre prodigo di complimenti per il capitano dei partenopei, Insigne. Dice a La Gazzetta dello Sport: “Emerson Palmieri? Gli auguro di avere più spazio. Va al Napoli? Vediamo. Trovasse posto in Italia e in club ambizioso sarebbe il massimo. Stesso discorso vale per El Shaarawy. Zaccagni al Napoli? Però il discorso è diverso da Emerson. Per un giovane, più che il grande club, è importante giocare tanto. Insigne? Unico, per il ruolo di raccordo e per come lega la squadra è il giocatore meno sostituibile. Dal Napoli però mi aspettavo di più per il campionato, pensavo fosse il suo anno”.