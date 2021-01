Ieri pranzo ad Ercolano per ritrovare se stessi in vista di un mini tour de force

Il Napoli nelle ultime sei gare ha perso due partite, un pareggio e tre successi, compreso quello contro l’Empoli in Coppa Italia, ma la squadra sembra aver smarrito la continuità e l’equilibrio. Ieri Gattuso ha deciso, niente allenamenti a Castel Volturno, ma pranzo ad Ercolano con tutto il gruppo squadra al ristorante “Masseria Guida”. L’obiettivo è ritrovarsi in vista dei prossimi impegni, domenica contro la Fiorentina, poi la gara di Supercoppa contro la Juventus, poi la trasferta di Verona, poi contro la vincente di Roma-Spezia di Coppa Italia e infine il Parma. Per un mese di Gennaio davvero intenso, senza dimenticare che anche Febbraio potrebbe essere non così semplice. Gli azzurri sanno perfettamente che bisognerà cambiare marcia, metterci del proprio e togliersi da dosso le incertezze delle ultime settimane. Avere più cinismo sotto porta e concedere poco agli avversari, insomma patto per il quarto posto e poi la Supercoppa come trofeo della stagione.

Fonte: CdS