Gattuso sta pensando al ritorno di Mertens contro la Fiorentina

Domenica allo stadio Diego Armando Maradona, arriverà la Fiorentina di Cesare Prandelli, dove il Napoli andrà alla ricerca di continuità. Il tecnico Gennaro Gattuso ha un dubbio in attacco, chi sarà il calciatore che dovrà finalizzare la manovra offensiva? Il favorito stavolta dovrebbe essere Dries Mertens rispetto a Petagna, tutto dipenderà dai prossimi allenamenti, se il belga dovesse allenarsi in gruppo, allora partirà titolare. In caso contrario pronto l’ex di Atalanta e Spal. Per il resto ci saranno Lozano, Zielinski e Insigne, tutto per battere i viola e restare agganciato alla zona Champions.

Fonte: Corriere dello Sport