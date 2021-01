[Formazioni] Napoli-Fiorentina, ancora Rrahmani in difesa. Due dubbi per Prandelli

Domenica allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 12,30, il Napoli affronterà la Fiorentina per la diciottesima giornata di campionato. Gli azzurri puntano al secondo successi di fila in campionato, per questo manderà in campo la migliore formazione possibile. Ospina in porta, al centro Rrahmani, con il dubbio Koulibaly-Maksimovic. A destra Hysaj e a sinistra Mario Rui. A centrocampo con Bakayoko ballottaggio Demme-Fabian Ruiz. Infine in attacco con Lozano, Zielinski e Insigne, probabilmente Mertens. Per i viola due i dubbi di formazione. Il primo riguarda la difesa, capire le condizioni di Pezzella, in caso di assenza, spazio a Quarta. L’altro in attacco e riguarda Ribery, se mandarlo in campo, oppure partire dalla panchina, dove il suo posto sarebbe di Bonaventura.

Fonte: CdS