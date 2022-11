ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – R. Pinna (att. Pomigliano): “Domenica contro il Ravenna massima umiltà e ripartire dalla sfida contro la Juventus”

Dopo la pausa per le vacanze natalizie, ritorna la serie B femminile, anche se il Pomigliano già due gare ufficiali contro Perugia e Juventus. Per le campane domenica sfida casalinga contro il Ravenna Women, tra le mura amiche. Ilnapolionline.com ha intervistato la punta della compagine granata Romina Pinna.

Factory della Comunicazione

Il Pomigliano regge un tempo contro la Juventus, le pluricampionesse, c’è soddisfazione per la prestazione fatta? “Nel primo tempo contro la Juventus potevamo avere più freddezza sotto porta, per andare in vantaggio. Alla distanza è venuta fuori tutta la loro qualità, però noi siamo contente perché è un percorso che ci farà crescere da qui a fine stagione”.

L’aspetto negativo è il non aver avuto il pubblico sugli spalti. Cosa ne pensi in merito? “Sicuramente il pubblico ci avrebbe dato una mano, anzi sarebbe stato per noi un fattore in più di valore. In tempo di pandemia è giusto preservare la salute, poi ci auguriamo di avere quanto prima la gente sugli spalti. Anche noi siamo state colpite il Covid-19, a maggior ragione ci sono sempre più controlli a livello tamponi, rispettando al meglio le regole in tempo di pandemia”.

Tu che conosci bene la serie B, dove la squadra deve tenere alta la tensione per restare in cima alla classifica? “Vorrei dire che nessuno sii aspettava che una neo promossa, fosse prima in classifica, perciò c’è soddisfazione nell’aver smentito chi non credeva in noi. Sicuramente c’è la consapevolezza che possiamo stare in cima alla serie B, ma io che conosco la categoria, bisognerà restare sempre con i piedi per terra. Quando la classifica sarà aggiornata dalle gare di recupero, compreso la nostra, allora potremo iniziare a guardare la classifica. La prestazione con la Juventus ci deve dare enormi stimoli per le prossime gare, ma guai ad abbassare la guardia, perché tutte le partite sono difficili a cominciare dal Ravenna”.

Infine domenica affronterete il Ravenna Women. Tu l’hai affrontato in passato, che partita sarà per voi? “Il Ravenna è partita ad inizio stagione per salire in serie A, poi ha avuto degli alti e dei bassi, che ci stanno, ma è sempre da tenere d’occhio. Noi però giochiamo in casa, dovremo sfruttare il fattore campo, sarà difficile per loro, come anche per noi. Ci tengo a ringraziare l’International player group Agency di Alfredo Troisi e la società del Pomigliano per avermi concesso questa tua intervista al tuo sito e auguro alla redazione una splendida giornata”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®