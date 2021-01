Dopo la Champions, Amazon investirà anche nella Serie A?

Per i diritti televisivi della Serie A, pure si ragiona sul triennio 2021-24. Il 4 gennaio la Lega ha pubblicato il bando. Con l’obiettivo di incassare 1,15 miliardi. Rispetto agli attuali 973 milioni. Le fasi: precedenza per i broadcaster tradizionali. Cioè le Tv. Sky, ecc.. Dopo gli intermediari indipendenti. Poi, eventualmente, spazio alle manifestazioni di interesse per un canale tematico. Amazon pensa a 250 milioni. Per aggiudicarsi subito le 380 partite della Serie A. In c o-esclusiva su internet. Con il canale della Lega. Oppure si potrebbe procedere con l’opzione “mista”. 114 partite sempre sul web. 3 per ogni turno di campionato. Sempre condividendo l’esclusiva. Ma spendendo 150 milioni. Anche Netflix (film e serie tv) potrebbe candidarsi. O fferte dalle ore 10.00 del 22 gennaio alle ore 10.00 del 26 gennaio. Solo all’apertura delle buste, cifre e obiettivi saranno resi noti. Però sembra davvero che la più grande compagnia internet al mondo, sia interessata a scendere in campo.

Fonte: CdS