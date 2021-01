César Boaventura, operatore di mercato: “Nuno Tavares? Può diventare tra i migliori a livello europeo”

A “Si gonfia la rete” César Boaventura, operatore di mercato ai microfoni di Raffaele Auriemma:

“Nuno Tavares? Mancino, giocatore veloce, uno dei giocatori più veloci di tutto il campionato portoghese. E’ giovane. Forse non è un giocatore pronto per una big. Ma potrebbe esserlo in futuro. Nel giro di un paio di anni. Può diventare tra i migliori a livello europeo. Manchester United o Napoli? Questo giocatore può giocare in qualsiasi club d’Europa. Ma in questo momento non può. Deve imparare e crescere. In questo momento non credo che lo United voglia prenderlo. Né che il Benfica voglia cederlo a gennaio. So che al Napoli piace molto Grimaldo. E ha un grande interesse per il giocatore. Lui ha davanti proprio Grimaldo al momento. Quello che posso dire è che se il giocatore ha opportunità per crescere lo farà. Il Benfica chiede molti soldi. Perché ha anche lui tra i più importanti talenti in questo momento. Come Joao Felix. Per fare una grande squadra loro non vogliono vendere. Ma, se devono, lo faranno a caro prezzo. Vinicius? Sta facendo grandi cose. Il Napoli avrebbe dovuto tenerlo. Era un caso particolare. Non ha avuto una scuola di grandi fondamentali. E’ cresciuto nei piccoli club. Poi però sono emersi i valori che aveva. Magari poteva avere questo processo anche al Napoli“.

Fonte: Radio Marte