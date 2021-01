Domenica alle ore 14,30 allo stadio “Tre Fontane” l’A.s. Roma di Betty Bavagnoli affronterà il Napoli femminile di mister Alessandro Pistolesi. Primo allenamento con la maglia giallorossa per Elena Linari, mentre sono tornate in gruppo Pettenuzzo e Zecca. In dubbio invece Bonfantini vista i postumi del trauma alla caviglia subito nel corso della sfida contro la Juventus di Supercoppa italiana.

Fonte: foto vocegiallorossa.it