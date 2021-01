Andrea D’Amico (ag. Fifa): “Osimhen? E’ un ragazzo genio e regolatezza”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto l’agente Fifa Andrea D’Amico. “Questo di Gennaio è un mercatino? E’ difficile fare affari, quando non circolano tanti soldi, con la pandemia che incombe e ci sono contratti in scadenza. Vedi Milik, dove il Napoli dovrà cercare di ridiscutere il contratto e non perderlo a zero. Su Osimhen dico che sta molto meglio, si aspetta che si negativizzi il tampone. Nonostante la giovane età lui è un calciatore maturo, per certi versi è genio e regolatezza, meglio che sregolatezza ovviamente (ride n.d.r.)”.

La Redazione